Замах на вбивство у Княжичах: судитимуть замовника та виконавців злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Досудове розслідування замовного вбивства бізнесмена у Княжичах завершено, замовник та виконавці постануть перед судом. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Київській області, передає УНН.
"У жовтні минулого року поблизу села Княжичі Броварського району невідомі спровокували дорожню аварію, аби впритул розстріляти водія та його пасажира. На щастя, потерпілий залишився живим, його пораненого було доправлено до лікарні", – нагадали в поліції.
Правоохоронці встановили, що замовник хотів "позбутися" свого конкурента по бізнесу і замовив його вбивство. Для цього він придбав авто для скоєння ДТП, засоби спостереження та зброю, а також найняв "кілера", громадянина Росії, та його помічника.
"Досудове розслідування, розпочате за ч.2 ст.15 (замах на злочин ), ч.3 ст.28, п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів ) ч.1 ст.263 (незаконне зберігання зброї), ч.2 ст.15, п.9 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу закінчено. Кримінальне провадження з обвинувальним актом за погодженням прокуратури області направлено до суду", – повідомили в поліції.
Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року у селі Княжичі Броварського району на Київщині невідомі особи розстріляли водія легковика, після чого зникли на іншій автівці. Жертвою нападу став приватний підприємець. У ході спецоперації затримали організатора замовного вбивства, виконавця-іноземця та пособника.