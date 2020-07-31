Покушение на убийство в Княжичах: осудят заказчика и исполнителей преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Досудебное расследование заказного убийства бизнесмена в Княжичах завершено, заказчик и исполнители предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"В октябре прошлого года вблизи села Княжичи Броварского района неизвестные спровоцировали дорожную аварию, чтобы в упор расстрелять водителя и его пассажира. К счастью, пострадавший остался жив, его раненого доставили в больницу", - напомнили в полиции.
Правоохранители установили, что заказчик хотел "избавиться" от своего конкурента по бизнесу и заказал его убийство. Для этого он купил автомобиль для совершения ДТП, средства наблюдения и оружие, а также нанял "киллера", гражданина России, и его помощника.
"Досудебное расследование, открытое по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч.3 ст. 28 п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия), ч.2 ст.15, п.9 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса завершено. Уголовное производство с обвинительным актом по согласованию прокуратуры области направлено в суд", - сообщили в полиции.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в октябре 2019 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные расстреляли водителя легковушки, после чего скрылись на другой машине. Жертвой нападения стал частный предприниматель. В ходе спецоперации задержали организатора заказного убийства, исполнителя-иностранца и пособника.