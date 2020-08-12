В Харьковской области задержан иностранец из базы Интерпол, который подозревается в похищении человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Харьковской области задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за похищение человека и вымогательство денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
"Управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области с привлечением спецназа и совместно с сотрудниками УСБУ Харьковской области по информации Интерпола, установлено местонахождение и задержан преступник, находящийся в международном розыске", - сказано в сообщении.
Отмечается, что гражданин Азербайджана, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с другими ее участниками, похитили человека, после чего требовали у последнего 135 000 долларов США, в обмен на его жизнь.
Так, задержанному грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в совершении заказного убийства в Болгарии.