В Харькове задержали мужчину, который находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харькове полиция задержала иностранца, который находился в международном розыске за организацию убийства по найму в 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова.
“В Харькове полиция задержала иностранца, который находился в международном розыске. 59-летний гражданин Грузии с июля этого года разыскивался по подозрению в организации заказного убийства. Ему может грозить наказание — до 20 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник в 2015 году организовал убийство по найму гражданки 1980 года рождения. Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчину вступить с ним в интимные отношения и в дальнейшем — к браку.
“Чтобы избежать наказания, задержанный некоторое время скрывался на территории Украины. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области согласно информации Интерпола установили местонахождение иностранца и 18 августа задержали его. В настоящее время мужчина доставлен в Московский отдела полиции для проведения экстрадиционной проверки”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковщине задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за похищение человека и вымогательство денег.