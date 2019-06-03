У Харкові палало підприємство з переробки нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Вчора у Харкові сталась пожежа на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти Управління переробки газу та газового конденсату АТ "Укргазвидобування". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Як зазначається, пожежі передував розлив дизельного палива на площі 50 кв.м. Повідомлення про це до рятувальників надійшло о 10:45 від працівників підприємства.
"Викид стався внаслідок порушення нормальних параметрів роботи в установці технологічного змішування паливних присадок. Вже о 10:47 до місця виклику прибуло відділення рятувальників цієї частини. Начальник караулу оцінив ситуацію і розпочав охолодження установки. О 10:55 рятувальники виявили випаровування з люку ємності Е-26, після чого було прийнято рішення про виклик другого відділення 15-ї частини. В цей час відбувся спалах у ємності Е-26 з подальшим горінням розлитих присадок", - зазначили рятувальники.
Зважаючи на ускладнення ситуації, було додатково залучено сили та засоби пожежогасіння, тож до місця події було стягнуто: автомобіль порошкового гасіння, 2 відділення Державних пожежно-рятувальних частин ДСНС та місцеву пожежну команду. Одночасно з викликом додаткових сил були увімкнуті системи пінного пожежогасіння технологічної установки та найближчої насосної станції. На охолодження технологічних установок вогнеборці подали 7 водяних стволів, а на гасіння розлитої горючої рідини – вогнегасний порошок.
Об 11:42 пожежу оперативно локалізували. О 12:12 її вже повністю вдалось ліквідувати.
Жертв та потерпілих немає. Наразі правоохоронці проводять перевірку за фактом пожежі.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили найвищий рівень пожежонебезпеки.