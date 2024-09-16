У Харкові горить ліс біля гідропарку на Салтівці: що відомо
Київ • УНН
На Салтівці в Харкові виникла пожежа в лісі поблизу гідропарку. Рятувальники працюють на місці події, намагаючись локалізувати та загасити вогонь.
В Харкові, в районі Салтівка, виникла пожежа в лісі поблизу Журавлівського гідропарку. Загоряння вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає. Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.
Важлива інформація щодо пожежі на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку. Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП "Зеленбуд" та 18 одиниць комунальної техніки. Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає
За його словами, тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою.
Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова - Валентинівська - Академіка Павлова - Тюрінська - Віринська - метро "Київська" - Шевченка і далі за маршрутом.
Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей16.09.24, 16:04 • 13733 перегляди