У Харкові горить ліс біля гідропарку на Салтівці: що відомо

ukenru
08:43 • 30044 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 97091 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 143740 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 198468 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 148317 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 130448 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 125770 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 166461 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76933 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84970 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
86 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 82733 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 77114 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 74875 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 75286 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 70299 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 52711 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 198498 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 166475 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 199887 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 533191 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 4065 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 14148 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 22451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 44587 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 43162 перегляди
Актуальне
У Харкові горить ліс біля гідропарку на Салтівці: що відомо

У Харкові горить ліс біля гідропарку на Салтівці: що відомо

Київ • УНН

 • 15325 перегляди

На Салтівці в Харкові виникла пожежа в лісі поблизу гідропарку. Рятувальники працюють на місці події, намагаючись локалізувати та загасити вогонь.

В Харкові, в районі Салтівка, виникла пожежа в лісі поблизу Журавлівського гідропарку. Загоряння вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає. Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН

Важлива інформація щодо пожежі на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку. Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП "Зеленбуд" та 18 одиниць комунальної техніки. Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає

- написав Терехов. 

За його словами, тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою.

Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова - Валентинівська - Академіка Павлова - Тюрінська - Віринська - метро "Київська" - Шевченка і далі за маршрутом. 

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей16.09.24, 16:04 • 13733 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94