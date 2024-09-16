В Харькове горит лес возле гидропарка на Салтовке: что известно

В Харькове, в районе Салтовка, возник пожар в лесу вблизи Журавлевского гидропарка. Возгорание удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.

Важная информация о пожаре на Салтовке, неподалеку Журавлевского гидропарка. Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники. Сейчас пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет - написал Терехов.

По его словам, временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок от Каравана до улицы Жилярди остается перекрытым.

Автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова - Валентиновская - Академика Павлова - Тюринская - Виринская - метро "Киевская" - Шевченко и далее по маршруту.

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