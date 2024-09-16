В Харькове горит лес возле гидропарка на Салтовке: что известно

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

  •  103727 просмотра
россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

  •  107179 просмотра
Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

  •  83879 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  74958 просмотра
В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  69088 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  153582 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  169611 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  164007 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  165754 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  169107 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  136074 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  104667 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  111577 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  111681 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  115297 просмотра
Актуальное
В Харькове горит лес возле гидропарка на Салтовке: что известно

В Харькове горит лес возле гидропарка на Салтовке: что известно

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 14:07  •  5943 просмотра

Read in English

На Салтовке в Харькове возник пожар в лесу вблизи гидропарка. Спасатели работают на месте происшествия, пытаясь локализовать и потушить огонь.

В Харькове, в районе Салтовка, возник пожар в лесу вблизи Журавлевского гидропарка. Возгорание удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН

Важная информация о пожаре на Салтовке, неподалеку Журавлевского гидропарка. Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники. Сейчас пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет

- написал Терехов. 

По его словам, временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок от Каравана до улицы Жилярди остается перекрытым.

Автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова - Валентиновская - Академика Павлова - Тюринская - Виринская - метро "Киевская" - Шевченко и далее по маршруту. 

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей16 сентября 2024, 13:04 • 8396 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  11170 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  77542 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  88763 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  90305 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  55938 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
  •  60104 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  45174 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  61916 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  116677 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124742 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Популярные

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  69088 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  74958 просмотра
Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

  •  83879 просмотра
россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

  •  107179 просмотра
Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

  •  103727 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  153582 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  169611 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  164007 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  165754 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  169107 просмотра

Война

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

  •  1698 просмотра
В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

  •  15902 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20239 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  23032 просмотра
Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

  •  16770 просмотра

политика

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
Эксклюзив

  •  11183 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20239 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  23032 просмотра
"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  24955 просмотра
Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

  •  16401 просмотра

Война

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

  •  1698 просмотра
В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

  •  15902 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20239 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  23032 просмотра
Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

  •  16770 просмотра

политика

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
Эксклюзив

  •  11183 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20239 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  23032 просмотра
"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  24955 просмотра
Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

  •  16401 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  6038 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  85651 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  110676 просмотра

Экономика

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

  •  13713 просмотра
Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

  •  16369 просмотра
На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

  •  18644 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  39135 просмотра
Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

  •  36611 просмотра

Киев

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

  •  7878 просмотра
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

  •  12104 просмотра
Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

  •  15310 просмотра
"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

  •  21942 просмотра
Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

  •  34649 просмотра