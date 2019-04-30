У Харкові чоловік скоїв подвійну ДТП на краденому автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Харкові чоловік скоїв подвійне ДТП на викраденому автомобілі. Внаслідок аварії постраждала неповнолітня пасажирка транспортного засобу “Daewoo”, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
За інформацією прес-служби, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Полтавський Шлях надійшло до поліції 30 квітня близько 13:30.
Попередньо, 23-річний водій автомобіля “Mercedes” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою “Daewoo”. Після цього водій “Mercedes” зіткнувся з транспортним засобом “Renault”. В результаті аварії постраждала 14-річна пасажирка “Daewoo”. Із травмами ноги вона доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
На місці поліцейські встановили, що 23-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля “Mercedes”, не є власником даної автівки та викрав її сьогодні вранці.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. На даний час поліцейські зясовують усі обставини.
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