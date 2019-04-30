В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка транспортного средства "Daewoo", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
По информации пресс-службы, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Полтавский Шлях поступило в полицию 30 апреля около 13:30.
Предварительно, 23-летний водитель автомобиля "Mercedes" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Daewoo". После этого водитель "Mercedes" столкнулся с транспортным средством "Renault". В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка "Daewoo". С травмами ноги она доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
На месте полицейские установили, что 23-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Mercedes", не является владельцем данной машины и похитил ее сегодня утром.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.
Напомним, в Черновицкой области микроавтобус влетел в мотоцикл, есть травмированные.