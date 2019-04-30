У Чернівецькій області мікроавтобус влетів у мотоцикл, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Чернівецькій області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та мотоцикла. Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, внаслідок якого травмовано водія-мотоцикліста та його неповнолітню пасажирку, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.
За даними прес-служби, дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Бережонка Вижницького району. На місці події слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції встановила, що 51-річний водій мікроавтобуса “Volkswagen Transporter” не впорався із керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом марки “Viper”, який рухався в зустрічному напрямку.
“Внаслідок зіткнення 23-річний водій мотоцикла отримав відкритий перелом обох кісток правої гомілки, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а його 17-річна пасажирка — перелом кістки правої гомілки, забійні рани правого колінного суглобу та правої кісті. Обох потерпілих доставлено до Чернівецької ЛШМД”, — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, при ДТП на Львівщині травмувалися семеро осіб.