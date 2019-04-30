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При ДТП на Львівщині травмувалися семеро осіб

При ДТП на Львівщині травмувалися семеро осіб

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Внаслідок зіткнення двох автівок у Львівській області травмувалися семеро осіб. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.

Так, ДТП сталася 29 квітня о 18:10 на автодорозі "Львів – Рава-Руська" у селі Острів.

"Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля Opel Combo, яким керував 24-річний мешканець Жовківського району, з автомобілем Chevrolet Aveo під керуванням 59-річного жителя міста Жовква", - йдеться в повідомленні.

З тілесними ушкодженнями внаслідок автопригоди госпіталізовано водіїв та пасажирів обох транспортних засобів – мешканців Жовкви та Жовківщини віком 25-60 років. Також було травмовано 71-річну львів’янку, пасажирку Chevrolet, яку після надання медичної допомоги відпустили додому.

Нині поліцейські встановлюють обставини аварії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області у ДТП загинула 31-річна працівниця поліції. Її 4-річна донька потрапила до реанімації.

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