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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110560 просмотра

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7 марта, 15:45 • 113267 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114180 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142451 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115162 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140099 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144963 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130356 просмотра

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При ДТП во Львовской области травмировались семь человек

При ДТП во Львовской области травмировались семь человек

Киев  •  УНН

 • 14040 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате столкновения двух автомобилей во Львовской области травмировались семь человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, ДТП произошло 29 апреля в 18:10 на автодороге "Львов - Рава-Русская" в селе Остров.

"Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля Opel Combo, которым управлял 24-летний житель Жовковского района, с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 59-летнего жителя города Жовква", - говорится в сообщении.

С телесными повреждениями в результате ДТП госпитализированы водители и пассажиры обоих транспортных средств - жителей Жолква и Жолковского района возрастои 25-60 лет. Также травмирована 71-летняя львовянка, пассажирка Chevrolet, которую после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области в ДТП погибла 31-летняя работница полиции. Ее 4-летняя дочь попала в реанимацию.

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