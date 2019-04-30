При ДТП во Львовской области травмировались семь человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате столкновения двух автомобилей во Львовской области травмировались семь человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, ДТП произошло 29 апреля в 18:10 на автодороге "Львов - Рава-Русская" в селе Остров.
"Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля Opel Combo, которым управлял 24-летний житель Жовковского района, с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 59-летнего жителя города Жовква", - говорится в сообщении.
С телесными повреждениями в результате ДТП госпитализированы водители и пассажиры обоих транспортных средств - жителей Жолква и Жолковского района возрастои 25-60 лет. Также травмирована 71-летняя львовянка, пассажирка Chevrolet, которую после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, в Ивано-Франковской области в ДТП погибла 31-летняя работница полиции. Ее 4-летняя дочь попала в реанимацию.