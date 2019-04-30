У ДТП на Прикарпатті загинула поліцейська, 4-річна дитина в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, у смт Богородчани Івано-Франківської області, водій BMW X5 врізався в автомобіль RENAULT Kangoo, смертельно травмувавши 31-річну працівницю поліції. Її 4-річний син знаходиться в реанімації. Про це УНН повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.
Попередньо зазначено, що водій BMW не дотримався безпечної дистанції, не обрав безпечної швидкості руху і врізався в автомобіль RENAULT Kangoo. Після аварії керманич залишив автомобіль і втік.
“Через зіткнення 31-річна пасажирка автомобіля Renault Kangoo, мешканка Богородчан, померла по дорозі у лікарню, а водій та 4-річна дитина отримали тілесні ушкодження і за їх життя борються медики", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 30 квітня, поліцейські розшукали і затримали винуватця ДТП. Ним виявився мешканець села Росільна, 1978 року народження.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України “Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом”.
Нагадаємо, що на Львівщині внаслідок ДТП загинула неповнолітня.