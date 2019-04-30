В ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107823 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114502 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144086 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115466 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140299 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144986 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130370 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130391 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации

В ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области, водитель BMW X5 врезался в автомобиль RENAULT Kangoo, который смертельно травмировал 31-летнюю работницу полиции. Ее 4-летний сын находится в реанимации. Об этом УНН сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Предварительно указано, что водитель BMW не придерживался безопасной дистанции, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль RENAULT Kangoo. После аварии водитель оставил немецкий автомобиль и скрылся.

"Из-за столкновения 31-летняя пассажирка автомобиля Renault Kangoo, жительница Богородчан, скончалась по дороге в больницу, а водитель и 4-летний ребенок получили телесные повреждения и за их жизнь борются медики", - говорится в сообщении.

Сегодня, 30 апреля, полицейские разыскали и задержали виновника ДТП. Им оказался житель села Росильна, 1978 года рождения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством".

Напомним, что во Львовской области в результате ДТП погибла несовершеннолетняя

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