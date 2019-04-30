В ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области, водитель BMW X5 врезался в автомобиль RENAULT Kangoo, который смертельно травмировал 31-летнюю работницу полиции. Ее 4-летний сын находится в реанимации. Об этом УНН сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Предварительно указано, что водитель BMW не придерживался безопасной дистанции, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль RENAULT Kangoo. После аварии водитель оставил немецкий автомобиль и скрылся.
"Из-за столкновения 31-летняя пассажирка автомобиля Renault Kangoo, жительница Богородчан, скончалась по дороге в больницу, а водитель и 4-летний ребенок получили телесные повреждения и за их жизнь борются медики", - говорится в сообщении.
Сегодня, 30 апреля, полицейские разыскали и задержали виновника ДТП. Им оказался житель села Росильна, 1978 года рождения.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством".
Напомним, что во Львовской области в результате ДТП погибла несовершеннолетняя.