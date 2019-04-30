На Львівщині внаслідок ДТП загинула неповнолітня
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Львівщині двадцятирічний водій збив двох підлітків, одна дівчинка загинула. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
“29 квітня, о 22:02 год., в с.Корчин Сколівського району, водій автомобіля Kia Sorento, мешканець с. Корчин Сколівського району 1999 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із припаркованим автомобілем. Від удару автомобіль виїхав на зустрічну смугу і здійснив наїзд на пішоходів: 2002 року народження (загинула на місці події) та 2000 року народження (доставлено в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ)“,- повідомили у департаменті.
Наразі встановлюються обставини події.
Нагадаємо, у результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка “КамАЗ” і автобус Yutong, який перевозив громадян України, постраждали 15 українців.