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22 березня, 17:51 • 69496 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 114292 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100924 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100940 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 80724 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100796 перегляди

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21 березня, 18:19 • 150696 перегляди

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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На Львівщині внаслідок ДТП загинула неповнолітня

На Львівщині внаслідок ДТП загинула неповнолітня

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Львівщині двадцятирічний водій збив двох підлітків, одна дівчинка загинула. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

“29 квітня, о 22:02 год., в с.Корчин Сколівського району, водій автомобіля Kia Sorento, мешканець с. Корчин Сколівського району 1999 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із припаркованим автомобілем. Від удару автомобіль виїхав на зустрічну смугу і здійснив наїзд на пішоходів: 2002 року народження (загинула на місці події) та 2000 року народження (доставлено в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ)“,- повідомили у департаменті.

Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, у результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка “КамАЗ” і автобус Yutong, який перевозив громадян України, постраждали 15 українців.

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