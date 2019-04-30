Во Львовской области в результате ДТП погибла несовершеннолетняя

"29 апреля, в 22:02 ч., в с. Корчин Сколевского района, водитель автомобиля Kia Sorento, житель с. Корчин Сколевского района 1999 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем. От удара автомобиль выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешеходов 2002 года (погибла на месте происшествия) и 2000 года рождения (доставлено в реанимационное отделение Сколивской ЦРБ)", - сообщили в департаменте.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, перевозивший граждан Украины, пострадали 15 украинцев.