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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107799 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111774 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115314 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144058 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115458 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140293 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144985 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130370 просмотра

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В Черновицкой области микроавтобус влетел в мотоцикл, есть травмированные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Черновицкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения, в результате которого травмировано водителя-мотоциклиста и его несовершеннолетнюю пассажирку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.

По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бережонка Вижницкого района. На месте происшествия следственно-оперативная группа Вижницкого отделения полиции установила, что 51-летний водитель микроавтобуса "Volkswagen Transporter" не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом марки "Viper", который двигался во встречном направлении.

"В результате столкновения 23-летний водитель мотоцикла получил открытый перелом обеих костей правой голени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а его 17-летняя пассажирка - перелом кости правой голени, ушибы правого коленного сустава и правой кисти. Оба пострадавших доставлены в Черновицкую БСМП", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, при ДТП во Львовской области травмированы семь человек.

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