В Черновицкой области микроавтобус влетел в мотоцикл, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Черновицкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения, в результате которого травмировано водителя-мотоциклиста и его несовершеннолетнюю пассажирку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.
По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бережонка Вижницкого района. На месте происшествия следственно-оперативная группа Вижницкого отделения полиции установила, что 51-летний водитель микроавтобуса "Volkswagen Transporter" не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом марки "Viper", который двигался во встречном направлении.
"В результате столкновения 23-летний водитель мотоцикла получил открытый перелом обеих костей правой голени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а его 17-летняя пассажирка - перелом кости правой голени, ушибы правого коленного сустава и правой кисти. Оба пострадавших доставлены в Черновицкую БСМП", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, при ДТП во Львовской области травмированы семь человек.