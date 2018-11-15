У Харківській області аптеки завищували ціни на "доступні ліки"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Харківській області виявили факти завищення цін на лікарські засоби, які входять у програму "Доступні ліки". Про це повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужба у Харківській області, передає УНН.
В управлінні відзначили, що у жовтні фахівці обробили інформацію від 211 аптечних установ, проаналізувавши 57,8 тис. цін на лікарські засоби на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ціноутворення.
У п'яти суб'єктів господарювання були встановлені порушення державної дисципліни цін. Відповідні суб'єкти господарювання завищили роздрібні ціни на упаковку, а також рівень постачальницько-збутової та торговельної надбавки.
Нагадаємо, на думку експертів, мережеві аптеки сьогодні перетворилися у "супермаркети", які продають людям непотрібні ліки, переслідуючи, передусім, свої бізнес-цілі.
Також нагадаємо, що у парламенті зареєстрований законопроект №8591, який передбачає комплексну реформу аптечного ринку України з метою зменшити вплив мережевих аптек на формування цін на ліки.