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У Харківській області аптеки завищували ціни на "доступні ліки"

У Харківській області аптеки завищували ціни на "доступні ліки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Харківській області виявили факти завищення цін на лікарські засоби, які входять у програму "Доступні ліки". Про це повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужба у Харківській області, передає УНН.

В управлінні відзначили, що у жовтні фахівці обробили інформацію від 211 аптечних установ, проаналізувавши 57,8 тис. цін на лікарські засоби на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ціноутворення.

У п'яти суб'єктів господарювання були встановлені порушення державної дисципліни цін. Відповідні суб'єкти господарювання завищили роздрібні ціни на упаковку, а також рівень постачальницько-збутової та торговельної надбавки.

Нагадаємо, на думку експертів, мережеві аптеки сьогодні перетворилися у "супермаркети", які продають людям непотрібні ліки, переслідуючи, передусім, свої бізнес-цілі.

Також нагадаємо, що у парламенті зареєстрований законопроект №8591, який передбачає комплексну реформу аптечного ринку України з метою зменшити вплив мережевих аптек на формування цін на ліки.

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