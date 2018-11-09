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Аптеки играются со здоровьем украинцев путем бездумного отпуска лекарств - эксперт

Аптеки играются со здоровьем украинцев путем бездумного отпуска лекарств - эксперт

Киев  •  УНН

 • 15247 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Отечественные аптеки уничтожают украинский народ путем бездумного отпуска неэффективных лекарств. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов, комментируя необходимость законодательного урегулирования аптечного рынка, передает УНН.

"В ВР зарегистрирован законопроект №8591. Я соглашусь с тем, что документ надо дорабатывать. Но в то же время его целью является начать наведение порядка на рынке лекарств. Ибо наблюдать и терпеть то, как идет уничтожение украинского народа путем бесконтрольного отпуска лекарств, в дальнейшем не возможно. Во всем мире реализация лекарств - это жестко контролируемый процесс, потому что лекарства - это специфическая группа товаров", - сказал он.

Законопроект устанавливает четкие образовательные требования к владельцам и работникам аптек, напомнил Климов. А принятия документа опасаются только те игроки рынка, которые могут потерять свой бизнес из-за отсутствия профильного образования, добавил он.

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"В подавляющем большинстве стран мира владельцем аптеки имеет право быть только человек с фармобразованием. Аптека - это не бизнес-организация. Отпускать лекарства в аптеках имеют право исключительно специалисты отрасли", - подчеркнул он.

При этом, Климов назвал манипуляцией заявления оппонентов законопроекта о том, что украинцы не смогут обходиться меньшим количеством аптек.

"Разговоры о том, что бабушке удобно, когда рядом стоит 20 аптек - это кощунство", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, усиливать экономическую конкуренцию на аптечном рынке нужно, добавляет Климов. Именно для этого и был зарегистрирован так называемый "аптечный законопроект" (№8591). Дело в том, что украинские аптеки давно превратились в магазины по продаже лекарств. И сегодня на рынке представлено очень малое количество социально-ответственных игроков, добавил он.

"В Украине действует 21 тыс. 100 аптек, иными словами - 21 тыс. мест по продаже лекарств. Аптеками из них можно назвать более 3,5 тыс. субъектов хозяйствования. С 21 тыс. 100 аптек только 389 аптек изготавливают лекарства, среди них - ни одной сетевой.

Обеспечивают население психотропными лекарственными средствами только 518 субъектов рынка. Ни одна сетевая аптека не обеспечивает лекарствами больных сахарным диабетом, инвалидов войны, АТО, ликвидаторов аварии ЧАЭС", - рассказал он.

Как писал УНН, в парламенте зарегистрирован так называемый "аптечный" законопроект, которым депутаты предлагают ограничить деятельность сетевых аптек, чтобы создать условия для развития малого и среднего аптечного бизнеса, чем обеспечить справедливую конкуренцию на рынке и снижение цен на лекарства.

Представители сетевых аптек выступили категорически против большинства норм "аптечного" законопроекта, желая сохранить свое влияние на рынок. Так, в частности, считают авторы документа, которые продолжают отстаивать свои предложения. Среди них: обязательное высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.

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