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Аптеки граються зі здоров'ям українців шляхом бездумного відпуску ліків - експерт

Київ • УНН

 • 15250 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вітчизняні аптеки знищують український народ шляхом бездумного відпуску неефективних ліків. Про це під час прес-конференції заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов, коментуючи необхідність законодавчого врегулювання аптечного ринку, передає УНН.

"У ВР зареєстрований законопроект №8591. Я погоджуся із тим, що документ треба доопрацьовувати. Але водночас, він має на меті розпочати наведення порядку на ринку ліків. Бо спостерігати і терпіти те, як іде знищення українського народу шляхом безконтрольного відпуску ліків, надалі не можна. В усьому світі реалізація ліків - це жорстко контрольований процес, тому що ліки - це специфічна група товарів", - сказав він.

Законопроект встановлює чіткі освітні вимоги до власників та працівників аптек, нагадав Клімов. А ухвалення документу побоюються лише ті гравці ринку, які можуть втратити свій бізнес через відсутність профільної освіти, додав він.

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"У переважній більшості країн світу власником аптеки має право бути лише людина із фармосвітою. Аптека - це не бізнес-організація. Відпускати ліки в аптеках мають виключно фахівці галузі", - підкреслив він.

При цьому, Клімов назвав маніпуляцією заяви опонентів законопроекту про те, що українці не зможуть обходитися меншою кількістю аптек.

"Розмови про те, що бабусі зручно, коли поряд стоїть 20 аптек - це кощунство", - підкреслив експерт.

Разом з тим, посилювати економічну конкуренцію на аптечному ринку потрібно, додає Клімов. Саме для цього і був зареєстрований так званий "аптечний законопроект" (№8591). Річ у тім, що українські аптеки давно перетворилися на магазини з продажу ліків. І сьогодні на ринку представлена вкрай мала кількість соціально-відповідальних гравців, додав він.

"В Україні діє 21 тис. 100 аптек, інакшими словами - 21 тис. місць з продажу ліків. Аптеками з них можна назвати не більше 3,5 тис. суб'єктів господарювання. Із 21 тис. 100 аптек тільки 389 аптек виготовляють ліки, серед них - жодної мережевої.

Забезпечують населення психотропними лікарськими засобами тільки 518 суб'єктів ринку. Ні одна мережева аптека не забезпечує ліками хворих на цукровий діабет, інвалідів війни, АТО, ліквідаторів аварії ЧАЕС", - розповів він.

Як писав УНН, у парламенті зареєстрований так званий "аптечний" законопроект, яким депутати пропонують обмежити діяльність мережевих аптек, аби створити умови для розвитку малого та середнього аптечного бізнесу, чим забезпечити справедливу конкуренцію на ринку та зниження цін на ліки.

Представники мережевих аптек виступили категорично проти більшості норм "аптечного" законопроекту, бажаючи зберегти свій вплив на ринок. Так, зокрема, вважають автори документу, які продовжують відстоювати свої пропозиції. Серед них: обов’язкова вища профільна освіта для власників аптечних установ, кількісне обмеження на відкриття аптек одним власником, а також географічні обмеження на розміщення аптек.

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