В Харьковской области аптеки завышали цены на "доступные лекарства"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харьковской области обнаружили факты завышения цен на лекарственные средства, которые входят в программу "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, передает УНН.
В управлении отметили, что в октябре специалисты обработали информацию от 211 аптечных учреждений, проанализировав 57,8 тыс. цен на лекарственные средства на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.
У пяти субъектов хозяйствования были установлены нарушения государственной дисциплины цен. Соответствующие субъекты хозяйствования завысили розничные цены на упаковку, а также уровень снабженческо-сбытовой и торговой надбавки.
Напомним, по мнению экспертов, сетевые аптеки сегодня превратились в "супермаркеты", которые продают людям ненужные лекарства, преследуя, в первую очередь, свои бизнес-цели.
Также напомним, что в парламенте зарегистрирован законопроект №8591, который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка Украины с целью уменьшить влияние сетевых аптек на формирование цен на лекарства.