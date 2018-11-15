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В Харьковской области аптеки завышали цены на "доступные лекарства"

В Харьковской области аптеки завышали цены на "доступные лекарства"

Киев  •  УНН

 • 12598 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харьковской области обнаружили факты завышения цен на лекарственные средства, которые входят в программу "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, передает УНН.

В управлении отметили, что в октябре специалисты обработали информацию от 211 аптечных учреждений, проанализировав 57,8 тыс. цен на лекарственные средства на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

У пяти субъектов хозяйствования были установлены нарушения государственной дисциплины цен. Соответствующие субъекты хозяйствования завысили розничные цены на упаковку, а также уровень снабженческо-сбытовой и торговой надбавки.

Напомним, по мнению экспертов, сетевые аптеки сегодня превратились в "супермаркеты", которые продают людям ненужные лекарства, преследуя, в первую очередь, свои бизнес-цели.

Также напомним, что в парламенте зарегистрирован законопроект №8591, который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка Украины с целью уменьшить влияние сетевых аптек на формирование цен на лекарства.

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