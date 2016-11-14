У Х.Деканоідзе не було конфлікту з керівництвом МВС - І.Стойко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ заявили про відсутність конфлікту у керівництва міністерства з Хатією Деканоідзе, яка сьогодні подала у відставку з посади голови Національної поліції. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Я би не сказав, що були конфлікти в Міністерстві внутрішніх справ. Можливо, були бачення ті чи інші, але на нарадах я не бачив конфліктів між головою чи заступниками, чи між міністром і головою Національної поліції. Тобто це була одна команда. Ми робили реформи, про які вона звітувала. Рік, я думаю, був такий інтенсивний і ті завдання, які ми поставили перед собою, на досить високий відсоток ми виконали", - сказав І.Стойко.
Нагадаємо, Х.Деканоідзе заявила, що подала у відставку.