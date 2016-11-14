У Х.Деканоидзе не было конфликта с руководством МВД - И.Стойко

"Я бы не сказал, что были конфликты в Министерстве внутренних дел. Возможно, были видения те или другие, но на совещаниях я не видел конфликтов между председателем или заместителями, или между министром и председателем Национальной полиции. То есть это была одна команда. Мы делали реформы, о которых она отчитывалась. Год, я думаю, был такой интенсивный и те задачи, которые мы поставили перед собой, на достаточно высокий процент мы выполнили", - сказал И.Стойко.