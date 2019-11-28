У Карпатах знову засніжило
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Карпатах зранку у четвер, 28 листопада, знову пішов дрібний сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
"Станом на 8:45 28 листопада 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер південно-західний 10 м/с, хмарно, дрібний сніг, туман, обмежена видимість до 100 м", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні у четвер, 28 листопада, вранці очікується густий туман, через що буде обмежена видимість на дорогах, також у горах очікується мокрий сніг.
Температура повітря протягом доби 28 листопада коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 13 градусів тепла.