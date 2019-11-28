Сьогодні на частині України пройдуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У низці областей України у четвер, 28 листопада, пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"28 листопада у західних, вночі також і в східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Закарпатті значний дощ; на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.
На більшій частині території країни вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, у більшості південних та західних областей 4-9°, на Одещині та в Криму до 13°.
У Києві 28 листопада без істотних опадів. У нічні та ранкові години спостерігатиметься туман та мряка. Вітер південний, помірний. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на перші дні зими.