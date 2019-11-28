Сегодня на части Украины пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ряде областей Украины в четверг, 28 ноября, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"28 ноября в западных, ночью также и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях дождь, местами с мокрым снегом, днем на Закарпатье значительный дождь, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
На большей части территории страны ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9°, в Одесской области и в Крыму до 13°.
В Киеве 28 ноября без существенных осадков. В ночные и утренние часы будет наблюдаться туман и морось. Ветер южный, умеренный. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на первые дни зимы.