Водіїв попередили про туман та мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні у четвер, 28 листопада, вранці очікується густий туман, через що буде обмежена видимість на дорогах, також у горах очікується мокрий сніг. Про це попередили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.
"За інформацією Українського гідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м; вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий). Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху", - вказали в агентстві.
За даними ДСНС, по Києву та Київській області 28 листопада вночі та вранці також туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, температура повітря протягом доби 28 листопада коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 13 градусів тепла.