Водителей предупредили о тумане и мокром снеге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине в четверг, 28 ноября, утром ожидается густой туман, из-за чего будет ограниченная видимость на дорогах, а также в горах ожидается мокрый снег. Об этом предупредили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.
"По информации Украинского гидрометцентра, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м; днем 28 ноябрь и ночью 29 ноября на Закарпатье значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый). Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения", - указали в агентстве.
По данным ГСЧС, по Киеву и Киевской области 28 ноября ночью и утром также туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, температура воздуха в течение суток 28 ноября будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 13 градусов тепла.