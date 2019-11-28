В Карпатах снова заснежило
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Карпатах утром в четверг, 28 ноября, снова пошел мелкий снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, передает УНН.
"По состоянию на 8:45 28 ноября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер юго-западный 10 м/с, облачно, мелкий снег, туман, ограниченная видимость до 100 м", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине в четверг, 28 ноября, утром ожидается густой туман, из-за чего будет ограниченная видимость на дорогах, а также в горах ожидается мокрый снег.
Температура воздуха в течение суток 28 ноября будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 13 градусов тепла.