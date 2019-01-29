У Карпатах зберігається лавинна небезпека

"За даними УкрГідрометцентру, 29 січня на високогiр'ї та в горах Закарпатської, Івано-Франківської областей утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 29 січня, на заході та півночі, у центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вдень прогріється до 10° тепла на півдні, водночас на сході та на півночі Лівобережжя вдень до 5 градусів морозу.



