В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Карпатах во вторник, 29 января, содержится значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 29 января на высокогорье и в горах Закарпатской, Ивано-Франковской областей содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, в Украине во вторник, 29 января, на западе и севере, в центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха днем прогреется до 10 ° тепла на юге, в то же время на востоке и на севере Левобережья днем до 5 градусов мороза.