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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Карпатах завершили проходку Бескидського тунелю

У Карпатах завершили проходку Бескидського тунелю

Київ • УНН

 • 15965 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Залізничники закінчили проходку нового двоколійного Бескидського тунелю на гірському перевалі в Карпатах. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Проходка виконувалася з одного порталу у два етапи: спочатку здійснювалася проходка верхнього уступу (калоти) на всю довжину тунелю, а потім проходка нижнього уступу. Всього залізничні будівельники пройшли 1764,25 м.

До кінця травня планується закінчити роботи завершального циклу, зокрема, влаштування земляного полотна на підходах до нового тунелю, укладання колії на підходах та в тунелі, монтаж мереж енергозабезпечення освітлення, системи контролю.

Окрім того, будівельники продовжують облаштування тунелю нішами та камерами. За нормативами в тунелі через кожні 30 метрів у шаховому порядку будуть розміщені ніші й кожні 150 метрів — камери.

Також тунель буде обладнано сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеонаглядом, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також постійним моніторингом внутрішнього стану, засобами пожежної безпеки й системою антикорозійного захисту.

Реалізація цього проекту дасть можливість збільшити пропускну здатність п’ятого європейського транспортного коридору (Італія — Словенія — Угорщина — Словакія — Україна).

Довідка: спорудження двоколійного Бескидського тунелю триває на гірському перевалі в Карпатах, на перегоні Бескид — Скотарське. Роботи з будівництва нового Бескидського тунелю розпочато 29 жовтня 2013 року та планується закінчити в ІI кварталі 2018 року.

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