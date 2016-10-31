В Карпатах завершили проходку Бескидского тоннеля

Проходка выполнялась с одного портала в два этапа: сначала осуществлялась проходка верхнего уступа (калоты) на всю длину тоннеля, а затем проходка нижнего уступа. Всего железнодорожные строители прошли 1764,25 м.

До конца мая планируется закончить работы завершающего цикла, в частности, устройство земляного полотна на подходах к новому тоннелю, укладку пути на подходах и в туннеле, монтаж сетей энергообеспечения освещения, системы контроля.

Кроме того, строители продолжают обустройство туннеля нишами и камерами. По нормативам в тоннеле через каждые 30 метров в шахматном порядке будут размещены ниши и каждые 150 метров - камеры.

Также тоннель будет оборудован современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, видеонаблюдением, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также постоянным мониторингом внутреннего состояния, средствами пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность пятого европейского транспортного коридора (Италия - Словения - Венгрия - Словакия - Украина).

Справка: строительство двухпутного Бескидского тоннеля продолжается на горном перевале в Карпатах, на перегоне Бескид - Скотарское. Работы по строительству нового Бескидского тоннеля начали 29 октября 2013 г. и планируется закончить во II квартале 2018 года.