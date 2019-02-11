У Карпатах можливе сходження лавин

"11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області, 11-12 лютого, внаслідок снігопаду, у горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини, у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у відомстві.

Водночас 11-12 лютого, внаслідок опадів та сніготанення, на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, 11 лютого по Україні дощитиме, на дорогах ожеледиця.