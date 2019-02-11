По Україні дощитиме, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Температура повітря вдень сягне 6 градусів тепла на більшості території країни, 9 градусів вище нуля - на півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"11 лютого вночі на крайньому заході, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.
На дорогах північних, східних, центральних областей та Карпатського регіону місцями ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла, на Одещині та в Криму до 9°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.