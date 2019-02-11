По Украине пройдут дожди, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Неделя в Украине начнется с дождливой погоды в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла на большинстве территории страны, 9 градусов выше нуля - на юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 февраля ночью на крайнем западе, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
На дорогах северных, восточных, центральных областей и Карпатского региона местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9°.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.