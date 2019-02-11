По Украине пройдут дожди, на дорогах гололедица

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68948 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92296 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132925 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131975 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130764 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125525 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117868 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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По Украине пройдут дожди, на дорогах гололедица

По Украине пройдут дожди, на дорогах гололедица

Киев  •  УНН

 • 9048 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Неделя в Украине начнется с дождливой погоды в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла на большинстве территории страны, 9 градусов выше нуля - на юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11 февраля ночью на крайнем западе, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

На дорогах северных, восточных, центральных областей и Карпатского региона местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9°.

Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.

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