В Карпатах возможно схождение лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В украинских Карпатах в понедельник, 11 февраля, возможно схождение лавин. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
"11 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области, 11-12 февраля, в результате снегопада, в горах Львовской области и в результате снегопадов и метели, в высокогорье и горах Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
В то же время 11-12 февраля, в результате осадков и снеготаяния, на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
Напомним, 11 февраля по Украине дождь, на дорогах гололедица.