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У Камбоджі двоє людей загинули через обвал будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Камбоджі через обвал будівлі загинуло 2 робітників, ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

"На півдні Камбоджі в п’ятницю стався обвал у будівлі, загинули принаймні двоє робітників, інші були заблоковані всередині", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що обвал стався у провінції Кеп. Був зруйнований семиповерховий будинок.

"Ввечері 17 працівників, які були травмовані, врятували", - додали у ЗМІ.

Зазначається, що деякі працівники перебувають у критичному стані, тоді як інші отримали легкі травми.

"Будівля, очевидно, зруйнувалась, коли цемент виливали на верхній поверх", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі тривають пошукові роботи, щоб знайти серед сміття зниклих безвісти.

Нагадаємо, у будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області на правоохоронців впала стеля, двоє поліцейських було госпіталізовано.

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