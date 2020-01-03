У Камбоджі двоє людей загинули через обвал будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Камбоджі через обвал будівлі загинуло 2 робітників, ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
"На півдні Камбоджі в п’ятницю стався обвал у будівлі, загинули принаймні двоє робітників, інші були заблоковані всередині", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що обвал стався у провінції Кеп. Був зруйнований семиповерховий будинок.
"Ввечері 17 працівників, які були травмовані, врятували", - додали у ЗМІ.
Зазначається, що деякі працівники перебувають у критичному стані, тоді як інші отримали легкі травми.
"Будівля, очевидно, зруйнувалась, коли цемент виливали на верхній поверх", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі тривають пошукові роботи, щоб знайти серед сміття зниклих безвісти.
Нагадаємо, у будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області на правоохоронців впала стеля, двоє поліцейських було госпіталізовано.