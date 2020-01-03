В Камбодже два человека погибли из-за обвала дома
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Камбодже из-за обвала здания погибло 2 рабочих, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
"На юге Камбоджи в пятницу произошел обвал в здании, погибли по крайней мере двое рабочих, остальные были заблокированы внутри", - сообщили в СМИ.
Указано, что обвал произошел в провинции Кэп. Был разрушен семиэтажный дом.
"Вечером 17 работников, которые были травмированы, спасли", - добавили в СМИ.
Отмечается, что некоторые работники находятся в критическом состоянии, тогда как другие получили легкие травмы.
"Здание, очевидно, разрушилось, когда цемент выливали на верхний этаж", - говорится в сообщении.
Указано, что сейчас продолжаются поисковые работы, чтобы найти среди мусора пропавших без вести.
Напомним, в здании Главного управления Национальной полиции в Одесской области на правоохранителей упал потолок, двое полицейских были госпитализированы.