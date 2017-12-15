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У Калинове, звідки обстрілюють ЗСУ, перекинули підрозділи терористів – експерт

У Калинове, звідки обстрілюють ЗСУ, перекинули підрозділи терористів – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У селище Калинове, звідки ведуть обстріли позицій ЗСУ, перекинуто додаткові підрозділи бойовиків. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив експерт з військових питань, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, передає УНН.

"Знову зафіксована передислокація живої сили і техніки на саме Стахансько-Первомайському напрямку. В нас є інформація, що вчора в селище Калинове було перекинуто додаткові підрозділи бойовиків, відповідно, йшло розвантаження боєзапасів. Саме з Калинового ведуть, знов-таки, фактично з центру селища, обстріли українських позицій. Знов-таки використовуючи цивільне населення, як живий щит і як прикриття своїх злочинних планів", – сказав він.

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"Те саме відбувається в районі Травневого, де також зафіксована передислокація військових підрозділів", – додав експерт з військових питань.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранення та травмування отримали 4 українських військових.

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