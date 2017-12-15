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В Калиново, откуда обстреливают ВСУ, перебросили подразделения террористов - эксперт

В Калиново, откуда обстреливают ВСУ, перебросили подразделения террористов - эксперт

Киев  •  УНН

 • 12192 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В поселок Калиново, откуда ведут обстрелы позиций ВСУ, переброшены дополнительные подразделения боевиков. Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, передает УНН.

"Опять зафиксирована передислокация живой силы и техники на Стаханско-Первомайском направлении. У нас есть информация, что вчера в поселок Калиново были переброшены дополнительные подразделения боевиков, соответственно, шли разгрузки боеприпасов. Именно с Калиново ведут, опять-таки, фактически из центра поселка, обстрелы украинских позиций. Опять-таки используя гражданское население, как живой щит и как прикрытие своих преступных планов", - сказал он.

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"То же происходит в районе Майского, где также зафиксирована передислокация воинских подразделений", - добавил эксперт по военным вопросам.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения и травмы получили 4 украинских военных.

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