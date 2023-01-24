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У Кабміні очікують перше засідання фінансового "Рамштайну" цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В уряді очікують, що перше засідання керівного секретаріату платформи фінансового «Рамштайну» відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

У Кабміні очікують перше засідання фінансового "Рамштайну" цього тижня

Цитата

«Важливо, щоб проекти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави Великої сімки створили мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий «Рамштайн». Він діятиме в трьох основних напрямках: стала короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору. Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня», - повідомив Шмигаль.

За його словами, у форматі фінансового «Рамштайну» співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 24 січня відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну"

«Обидва формати — і енергетичний, і фінансовий «Рамштайни» — стосуються забезпечення додаткової стійкості нашої держави та виконання двох головних завдань, які стоять перед Урядом. Перше — це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо що стосується проектів відновлення. Друге завдання — це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми», - розповів Шмигаль.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що початок фінансового "Рамштайну” планується у перших місяцях 2023 року.

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