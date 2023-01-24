У Кабміні очікують перше засідання фінансового "Рамштайну" цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В уряді очікують, що перше засідання керівного секретаріату платформи фінансового «Рамштайну» відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Важливо, щоб проекти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави Великої сімки створили мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий «Рамштайн». Він діятиме в трьох основних напрямках: стала короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору. Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня», - повідомив Шмигаль.
За його словами, у форматі фінансового «Рамштайну» співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації.
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«Обидва формати — і енергетичний, і фінансовий «Рамштайни» — стосуються забезпечення додаткової стійкості нашої держави та виконання двох головних завдань, які стоять перед Урядом. Перше — це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо що стосується проектів відновлення. Друге завдання — це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми», - розповів Шмигаль.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що початок фінансового "Рамштайну” планується у перших місяцях 2023 року.