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Сьогодні відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну" - Шмигаль

Київ • УНН

 • 901504 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного «Рамштайну». Формат створений, щоб вирішити три ключові завдання, зокрема, прискорити поточні ремонти, аби відновити обсяги генерації та розподілу. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну" - Шмигаль

Цитата

«Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу. Тож мусимо дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення», - розповів Шмигаль.

За його словами, разом із союзниками Україна продовжує працювати для координації відновлення та посилення стійкості енергетичної інфраструктури.

«Сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного «Рамштайну». Цей формат зустрічей створений, щоб вирішити три ключові завдання. Перше – прискорити поточні ремонти, аби відновити обсяги генерації та розподілу. Друге – сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою до ворога. Третє – допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності», - сказав Шмигаль.

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Шмигаль зазначив, що уряд працює з партнерами, аби нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів та іншого обладнання.

«Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які прагнуть встановити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Скоро будемо мати для цього більші технічні можливості. Очікуємо від партнерів фінансової підтримки цієї ініціативи», - зазначив Шмигаль.

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