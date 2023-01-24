Сегодня состоится заседание энергетического "Рамштайна" - Шмыгаль

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«Состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым. Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС, которую российские террористы превратили в потенциальную угрозу для всего мира. Поэтому мы должны соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения», - рассказал Шмыгаль.

По его словам, вместе с союзниками Украина продолжает работать для координации восстановления и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.

«Сегодня состоится заседание так называемого энергетического «Рамштайна». Этот формат встреч создан, чтобы решить три ключевые задачи. Первое – ускорить текущие ремонты, чтобы восстановить объемы генерации и распределения. Второе – способствовать децентрализации энергосистемы и сделать ее менее уязвимой к врагу. Третье – помочь Украине внедрить новые программы энергоэффективности», - сказал Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что правительство работает с партнерами, чтобы наращивать поставки автотрансформаторов, распределительных устройств, генераторов и другого оборудования.

«Совместно разрабатываем новые инструменты поддержки тех домохозяйств, которые стремятся установить альтернативные источники энергии. Стремимся увеличить импорт электроэнергии из Европы. Скоро будем иметь для этого большие технические возможности. Ожидаем от партнеров финансовой поддержки этой инициативы», - отметил Шмыгаль.