Ресурсів для опалювального сезону достатньо, Нафтогазу дозволили новий кредит на газ - Шмигаль

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"У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля", - повідомив очільник уряду.

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Як зазначив Шмигаль, учора ухвалили розпорядження, яким дозволили державній компанії НАК «Нафтогаз України» залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро. "На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу", - вказав він.

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У ДТЕК вказували, що кінець опалювального сезону не поліпшить ситуацію з електроенергією в Україні.