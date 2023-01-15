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Кінець опалювального сезону не поліпшить ситуацію з електроенергією в Україні — ДТЕК

Київ • УНН

 • 690127 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Закінчення опалювального сезону не призведе до поліпшення ситуації з електроенергією в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає УНН.

Кінець опалювального сезону не поліпшить ситуацію з електроенергією в Україні — ДТЕК

Цитата

“Я, чесно кажучи, не думаю, що ситуація принципово покращиться. З одного боку: буде зменшення споживання, тому що буде тепліше. Але, з іншого боку, почнуться планові ремонтні роботи, яких зараз не проводять”,— заявив Сахарук.

Деталі

Він додав, що це означає, що принципово обсяг генерації в Україні не збільшиться. Тому чекати, що з приходом квітня все буде на 100% добре — не можна.

“Ми ж розуміємо, що після кожного обстрілу все важче і важче відновлювати об’єкти енергетики, тому що вони стають дедалі вразливішими”, – сказав Сахарук.

Доповнення

Минулої доби ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру, наслідки усуваються. В 11 областях через перевищення лімітів застосовуються аварійні відключення.

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