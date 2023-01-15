Конец отопительного сезона не улучшит ситуацию с электроэнергией в Украине - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Окончание отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией в Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает УНН.
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“Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится. С одной стороны: будет уменьшение потребления, потому что будет теплее. Но, с другой стороны, начнутся плановые ремонтные работы, которых сейчас не проводят”,— заявил Сахарук.
Детали
Он добавил, что это означает, что принципиально объем генерации в Украине не увеличится. Поэтому ждать, что с приходом апреля все будет на 100% хорошо — нельзя.
“Мы же понимаем, что после каждого обстрела все труднее и труднее восстанавливать объекты энергетики, потому что они становятся все более уязвимыми”, – сказал Сахарук.
Дополнение
За прошедшие сутки враг обстрелял энергетическую инфраструктуру, последствия устраняются. В 11 областях из-за превышения лимитов применяются аварийные отключения.