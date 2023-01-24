Ресурсов для отопительного сезона достаточно, Нафтогазу разрешили новый кредит на газ - Шмыгаль

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"У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля", - сообщил глава правительства.

Детали

Как отметил Шмыгаль, вчера приняли распоряжение, которым разрешили государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» привлечь грант от ЕБРР на сумму почти 189 млн евро. "На эти средства компания сможет импортировать дополнительные объемы газа", - указал он.

Дополнение

В ДТЕК указывали, что конец отопительного сезона не улучшит ситуацию с электричеством в Украине.