В Кабмине ожидают первое заседание финансового "Рамштайна" на этой неделе

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«Важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы. Поэтому государства Большой семерки создали мультидонорскую координационную платформу, так называемый финансовый «Рамштайн». Он будет действовать в трех основных направлениях: постоянная краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развитие частного сектора. Ожидаем, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится уже на этой неделе», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в формате финансового «Рамштайна» будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации.

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«Оба формата — и энергетический, и финансовый «Рамштайн» — касаются обеспечения дополнительной устойчивости нашего государства и выполнения двух главных задач, которые стоят перед правительством. Первая — это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно что касается проектов восстановления. Вторая задача — это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что начало финансового "Рамштайна” планируется в первых месяцах 2023 года.