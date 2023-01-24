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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Кабмине ожидают первое заседание финансового "Рамштайна" на этой неделе

Киев • УНН

 • 1045164 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В правительстве ожидают, что первое заседание руководящего секретариата платформы финансового «Рамштайн» состоится уже на этой неделе. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В Кабмине ожидают первое заседание финансового "Рамштайна" на этой неделе

Цитата

«Важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы. Поэтому государства Большой семерки создали мультидонорскую координационную платформу, так называемый финансовый «Рамштайн». Он будет действовать в трех основных направлениях: постоянная краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развитие частного сектора. Ожидаем, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится уже на этой неделе», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в формате финансового «Рамштайна» будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации.

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«Оба формата — и энергетический, и финансовый «Рамштайн» — касаются обеспечения дополнительной устойчивости нашего государства и выполнения двух главных задач, которые стоят перед правительством. Первая — это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно что касается проектов восстановления. Вторая задача — это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что начало финансового "Рамштайна” планируется в первых месяцах 2023 года.

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