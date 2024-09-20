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У Івано-Франківську працює протиповітряна оборона

Київ • УНН

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Міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в Івано-Франківську. Він закликав не публікувати фото та відео в мережі, щоб не допомагати ворогу.

У Івано-Франківську працює протиповітряна оборона. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає УНН.

 Увага! Працює ППО! Деталі згодом!
Нагадую, не виставляємо фото та відео в мережі = не допомагаємо ворогу!

- заявив Руслан Марцінків.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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