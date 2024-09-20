У Івано-Франківську працює протиповітряна оборона
Київ • УНН
Міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в Івано-Франківську. Він закликав не публікувати фото та відео в мережі, щоб не допомагати ворогу.
У Івано-Франківську працює протиповітряна оборона. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає УНН.
Увага! Працює ППО! Деталі згодом!
Нагадую, не виставляємо фото та відео в мережі = не допомагаємо ворогу!
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